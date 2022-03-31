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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТЕХНОБАНК УВЕЛИЧИЛ ЛИМИТЫ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ


13:55 31.03.2022

ОАО "Технобанк" с 30 марта 2022 года увеличило размер ранее установленных лимитов на выдачу наличных по банковским карточкам со 100 до 200 евро в сутки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для совершения наличных расходных операций по карточкам, оформленных к счетам в иностранной валюте (USD, EUR), установлены лимиты в размере 500 USD / 200 EUR в сутки соответственно.

При выдаче с текущего счета, в том числе с карточкой по заявлению клиента: до 10 000 у.е - 30 календарных дней; от 10 000 у.е и выше - 60 календарных дней.

Лимиты в системе дистанционного банковского обслуживания (СДБО) - интернет-банк и мобильное приложение, на безналичную продажу иностранной валюты по карточкам (пополнение через ЕРИП валютных карточек, переводы между карточками с валютой счета в белорусских рублях на карточку в иностранной валюте, установлены в размере 2000 долларов США, 200 евро в сутки соответственно.

Выдача наличных средств в иностранной валюте (USD, EUR), с карточек в белорусских рублях временно приостановлена.
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