|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК УВЕЛИЧИЛ ЛИМИТЫ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ
13:55 31.03.2022
ОАО "Технобанк" с 30 марта 2022 года увеличило размер ранее установленных лимитов на выдачу наличных по банковским карточкам со 100 до 200 евро в сутки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для совершения наличных расходных операций по карточкам, оформленных к счетам в иностранной валюте (USD, EUR), установлены лимиты в размере 500 USD / 200 EUR в сутки соответственно.
При выдаче с текущего счета, в том числе с карточкой по заявлению клиента: до 10 000 у.е - 30 календарных дней; от 10 000 у.е и выше - 60 календарных дней.
Лимиты в системе дистанционного банковского обслуживания (СДБО) - интернет-банк и мобильное приложение, на безналичную продажу иностранной валюты по карточкам (пополнение через ЕРИП валютных карточек, переводы между карточками с валютой счета в белорусских рублях на карточку в иностранной валюте, установлены в размере 2000 долларов США, 200 евро в сутки соответственно.
Выдача наличных средств в иностранной валюте (USD, EUR), с карточек в белорусских рублях временно приостановлена.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 31.03.2022
Курсы в банках
на 31.03.2022
Конвертация в банках
на 31.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте