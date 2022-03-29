ОАО «Банк БелВЭБ» приняло решение поддержать клиентов, оформивших кредиты на финансирование недвижимости до 1 марта 2022 года, и зафиксировало размер ставки рефинансирования для расчета плавающей процентной ставки по кредитам на уровне 9,25% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, фиксированная ставка будет действовать по 31 мая 2022 года включительно. Дополнительного визита кредитополучателей в банк для оформления соответствующих документов не требуется.

Решение о фиксации ставки рефинансирования не затрагивает кредиты в рамках указа от 04.07.2017 №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».