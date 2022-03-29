С 31 марта 2022 года все платежные карты, а также интернет-банк, мобильный банк, банкоматы и платежные терминалы Франсабанка перестанут работать.

Это связано с реорганизацией и присоединением к Альфа-Банку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, все подразделения продолжат обслуживать клиентов до 22 апреля 2022 года включительно (кроме офиса на пр. Независимости, 95а).

Центральный офис Франсабанка на пр. Независимости, 95а будет работать до 25 апреля 2022 года включительно.

До 25 апреля 2022 года включительно можно совершить/получить платежи через ЕРИП.

С 4 мая 2022 года будет обеспечен доступ к счетам/кредитам в Альфа-Банке.

Во избежание просрочек по кредитам банк просит внести ежемесячный платеж до 20 апреля 2022 года, независимо от даты, установленной договором.