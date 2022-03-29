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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ БЕЛАРУСИ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 32,5%


10:00 31.03.2022

Количество выявленных в банковской системе Беларуси поддельных денежных знаков в 2021 году увеличилось по сравнению с 2020 годом на 32,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, по итогам 2021 года банковскими работниками выявлено 820 поддельных денежных знаков, из которых 817 – поддельные банкноты, 3 – поддельные монеты.

Основное количество выявленных поддельных денежных знаков составили доллары США и российские рубли – 54,3% и 35,8% соответственно. Доля поддельных евро составила 8,4%, белорусских рублей – 1,1%, иных – 0,4%.

Увеличилось количество подделок долларов США на 46,4%, российских рублей - на 30,7%, евро - на 15,0%.

Количество подделок белорусских рублей уменьшилось в абсолютном выражении на 18 штук.

В Минске выявлено 50,1% всех поддельных денежных знаков, в областях республики – в пределах 6,6-10,1%. Поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 60 населенных пунктах.

В банкнотном строении поддельных долларов США преобладали банкноты номиналами 100 и 50 долларов – 65,8% и 31,7% соответственно. В сравнении с 2020 годом количество выявленных подделок номиналом 100 долларов увеличилось на 12,7%, а номиналом 50 долларов – более чем в 4 раза.

Выявлялись поддельные банкноты евро всех номиналов кроме 5 евро. Преобладали банкноты номиналом 50 евро – 37,7%, банкноты номиналами 100, 200 и 500 евро составили 18,8%, 15,9% и 13,0% соответственно. В сравнении с 2020 годом количество банкнот каждого из номиналов 50 и 200 евро увеличилось в абсолютном выражении на 10 штук. Количество банкнот номиналами 500 и 10 евро уменьшилось на 8 и 2 штуки соответственно.

Все количество поддельных монет составили три монеты номиналом 2 евро.

Банкноты новой серии ”Европа“ составили 19,7% от общего количества изъятых банкнот евро.

Всю совокупность поддельных белорусских рублей образца 2009 года составили пять банкнот номиналами 50, 10 и 5 рублей. Банкноты изготовлены без имитации элементов защиты.

Выявлены четыре поддельные банкноты белорусских рублей образца 2000 года номиналами 20000, 100000 и 200000 рублей.

Все поддельные банкноты являлись ранее известными разновидностями подделок. Для подделок банкнот применялись способы: долларов США – в основном плоской офсетной печати, а также глубокой печати, электрофотографии и струйной печати, евро – в большинстве случаев плоской офсетной печати, а также струйной печати и электрофотографии, а также электрофотографии, белорусских рублей – струйной печати.
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