ЗАО «ВТБ (Беларусь)» повышает размер процентной ставки по отдельным безотзывным вкладам (депозитам) физических лиц в белорусских рублях на 2,75%.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повышение коснется договоров со сроками хранения от 395 дней до 3 лет, заключенных до 1 марта 2022 года, размер процентной ставки по которым составляет менее 30% годовых, срок окончания которых наступает c 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года (включительно).

Увеличенная ставка по данным договорам применяется с 1 апреля по 31 декабря 2022 года.