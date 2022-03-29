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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
17:43 30.03.2022
ЗАО «ВТБ (Беларусь)» повышает размер процентной ставки по отдельным безотзывным вкладам (депозитам) физических лиц в белорусских рублях на 2,75%.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повышение коснется договоров со сроками хранения от 395 дней до 3 лет, заключенных до 1 марта 2022 года, размер процентной ставки по которым составляет менее 30% годовых, срок окончания которых наступает c 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года (включительно).
Увеличенная ставка по данным договорам применяется с 1 апреля по 31 декабря 2022 года.
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