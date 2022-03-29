БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

КЛИЕНТЫ ПРИОРБАНКА МОГУТ ЗАКАЗАТЬ НАЛИЧНУЮ ВАЛЮТУ В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ И МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

16:25 30.03.2022 С 30 марта 2022 года оформление заказа наличных долларов США и евро доступно в мобильном приложении Prior Online и интернет-банке. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Приорбанк» ОАО, клиенты могут самостоятельно в любое время оформить заказ, если у них есть действующие текущие счета с остатками в долларах США и евро.