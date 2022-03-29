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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КЛИЕНТЫ ПРИОРБАНКА МОГУТ ЗАКАЗАТЬ НАЛИЧНУЮ ВАЛЮТУ В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ И МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ
16:25 30.03.2022
С 30 марта 2022 года оформление заказа наличных долларов США и евро доступно в мобильном приложении Prior Online и интернет-банке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Приорбанк» ОАО, клиенты могут самостоятельно в любое время оформить заказ, если у них есть действующие текущие счета с остатками в долларах США и евро.
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