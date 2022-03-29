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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСТАВНЫЙ ФОНД АЛЬФА-БАНКА УВЕЛИЧИТСЯ ЗА СЧЕТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ФРАНСАБАНКА
12:42 30.03.2022
Уставный фонд ЗАО "Альфа-Банк" увеличится в результате присоединения к нему "Франсабанк". Такая информация прозвучала на состоявшемся 28 марта совместном общем собрании акционеров двух финучреждений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Франсабанка, в связи с этим в уставный фонд ЗАО "Альфа-Банк" будут внесены изменения и дополнения.
Кроме того, планируется дополнительный выпуск акций ЗАО "Альфа-Банк".
При этом принято решение распределить акции ЗАО "Альфа-Банк" дополнительного выпуска путем их зачисления акционерам "Франсабанк" ОАО в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 договора о присоединении, исходя из следующего соотношения: 1 акция "Франсабанк" ОАО равняется 6 акциям ЗАО "Альфа-Банк".
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