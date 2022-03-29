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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ПРИОСТАНОВИТ РАБОТУ КАСС, ОБМЕННИКОВ, ТЕРМИНАЛОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
11:06 30.03.2022
БТА Банк с 31 марта по 3 апреля приостановит работу касс, обменников, терминалов самообслуживания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связно с проведением регламентного обновления информационных систем обслуживания физлиц.
В этот период не будут работать интернет-банкинг, мобильное приложение, будет недоступно расчетно-кассовое обслуживание физлиц, а также невозможно будет погасить кредиты или пополнить счета через ЕРИП.
«Снятие и внесение в кассах банка наличных денежных средств на счета физических и юридических лиц производиться не будет», - отметили в банке.
При этом клиентам будут доступны расчет картами за товары и услуги, переводы через сервис Lovi Money, а также снятие наличных в банкоматах.
«Контакт-центр и отделы розничного бизнеса работают с физическими лицами исключительно в режиме оказания консультационных услуг», - уточнили в банке.
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