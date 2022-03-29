БТА Банк с 31 марта по 3 апреля приостановит работу касс, обменников, терминалов самообслуживания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связно с проведением регламентного обновления информационных систем обслуживания физлиц.

В этот период не будут работать интернет-банкинг, мобильное приложение, будет недоступно расчетно-кассовое обслуживание физлиц, а также невозможно будет погасить кредиты или пополнить счета через ЕРИП.

«Снятие и внесение в кассах банка наличных денежных средств на счета физических и юридических лиц производиться не будет», - отметили в банке.

При этом клиентам будут доступны расчет картами за товары и услуги, переводы через сервис Lovi Money, а также снятие наличных в банкоматах.

«Контакт-центр и отделы розничного бизнеса работают с физическими лицами исключительно в режиме оказания консультационных услуг», - уточнили в банке.