БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ ПО ОСТАТКАМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

09:47 30.03.2022 «Франсабанк» ОАО изменяет размер процентов по остаткам денежных средств. «В соответствии с условиями договоров, заключенных между «Франсабанк» ОАО и физическими лицами, с 1 мая 2022 года размер процентов, начисляемых по остаткам денежных средств на текущих (расчетных) банковских счетах, текущих (расчетных) банковских счетах с использованием банковской платежной карточки, открытых в белорусских рублях и иностранной валюте, составит 0,001% годовых», - говорится в сообщении финучреждения.