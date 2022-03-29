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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ ПО ОСТАТКАМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
09:47 30.03.2022
«Франсабанк» ОАО изменяет размер процентов по остаткам денежных средств.
«В соответствии с условиями договоров, заключенных между «Франсабанк» ОАО и физическими лицами, с 1 мая 2022 года размер процентов, начисляемых по остаткам денежных средств на текущих (расчетных) банковских счетах, текущих (расчетных) банковских счетах с использованием банковской платежной карточки, открытых в белорусских рублях и иностранной валюте, составит 0,001% годовых», - говорится в сообщении финучреждения.
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