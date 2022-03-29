ЗАО «Цептер Банк» предлагает новые вклады – «65 дней» в валюте и «65 дней плюс» в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, новые вклады можно открыть в отделениях банка в Минске и Бресте в соответствии с текущим расписанием.

Депозиты предполагают возможность пополнения, ставка по вкладу варьируется от 6% годовых в евро до 16% годовых в рублях.

Вклад «65 дней» с опцией пополнения можно открыть на два месяца, минимальная сумма размещения составляет 50 долларов США или евро. Доходность по вкладу составляет 7% годовых в USD или 6% годовых в EUR.

Также клиентам доступен вклад «65 дней плюс», который позволяет увеличить свой доход в белорусских рублях на два месяца. Базовая ставка по нему составляет 16% годовых.

Сейчас максимальная ставка розничного вклада в «Цептер Банк» составляет 7,2% годовых в долларах и 7,2% годовых в евро по вкладу «Цептер Лояльный 130 дней».

При запуске новых вкладов учтены пожелания клиентов и расширен диапазон доступных вкладов до 65 дней, а также добавлена возможность регулярного пополнения открытого вклада.