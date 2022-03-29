|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ВКЛАДЫ «65 ДНЕЙ» И «65 ДНЕЙ ПЛЮС»
17:06 29.03.2022
ЗАО «Цептер Банк» предлагает новые вклады – «65 дней» в валюте и «65 дней плюс» в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, новые вклады можно открыть в отделениях банка в Минске и Бресте в соответствии с текущим расписанием.
Депозиты предполагают возможность пополнения, ставка по вкладу варьируется от 6% годовых в евро до 16% годовых в рублях.
Вклад «65 дней» с опцией пополнения можно открыть на два месяца, минимальная сумма размещения составляет 50 долларов США или евро. Доходность по вкладу составляет 7% годовых в USD или 6% годовых в EUR.
Также клиентам доступен вклад «65 дней плюс», который позволяет увеличить свой доход в белорусских рублях на два месяца. Базовая ставка по нему составляет 16% годовых.
Сейчас максимальная ставка розничного вклада в «Цептер Банк» составляет 7,2% годовых в долларах и 7,2% годовых в евро по вкладу «Цептер Лояльный 130 дней».
При запуске новых вкладов учтены пожелания клиентов и расширен диапазон доступных вкладов до 65 дней, а также добавлена возможность регулярного пополнения открытого вклада.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2022
Курсы в банках
на 29.03.2022
Конвертация в банках
на 29.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте