БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ ОФЕРТУ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

15:51 29.03.2022 ЗАО «Альфа-Банк» предлагает оферту на изменение условий кредитного договора. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, клиентам, с которыми заключены кредитные договоры на финансирование недвижимости, размер процентов по которым установлен исходя из расчетной величины, привязанной к ставке рефинансирования Национального банка, предлагается оферта на изменение условий: с 1 марта по 31 декабря 2022 года при расчете размера процентов за пользование кредитом по кредитному договору применяется ставка рефинансирования Национального банка по состоянию на 28 февраля 2022 года в размере 9,25% годовых.