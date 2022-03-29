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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ ОФЕРТУ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
15:51 29.03.2022
ЗАО «Альфа-Банк» предлагает оферту на изменение условий кредитного договора.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, клиентам, с которыми заключены кредитные договоры на финансирование недвижимости, размер процентов по которым установлен исходя из расчетной величины, привязанной к ставке рефинансирования Национального банка, предлагается оферта на изменение условий: с 1 марта по 31 декабря 2022 года при расчете размера процентов за пользование кредитом по кредитному договору применяется ставка рефинансирования Национального банка по состоянию на 28 февраля 2022 года в размере 9,25% годовых.
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