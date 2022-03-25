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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ МОЖЕТ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ УВЕЛИЧИВАТЬ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ГРАЖДАН
12:28 29.03.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» c 29 марта 2022 года изменило правила открытия, ведения и закрытия текущих счетов физических лиц.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в правила внесены изменения в части права банка в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по заключенным ранее депозитным договорам путем увеличения размера фиксированной годовой процентной ставки или размера маржи переменной годовой процентной ставки.
Соответствующая информация будет публиковаться в официальном республиканском печатном средстве массовой информации, размещаться на информационном стенде в структурном подразделении Банка БелВЭБ, в котором ведется депозитный счет клиента, или на официальном сайте банка.
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