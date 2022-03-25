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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ЗАКРЫВАЕТ ПУНКТЫ ОБМЕНА ВАЛЮТ И КАССЫ В ГОМЕЛЕ
10:53 29.03.2022
«Франсабанк» ОАО с 30 марта 2022 года закрывает пункты обмена валют и кассы в Гомеле.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, закрываются пункты обмена валют № 25 (ул. Героев Подпольщиков, 18) и № 26 (ул. Федюнинского,19. Магазин «Стройка»).
Прекращают работу приходо-расходная касса № 3, касса с продленным днем № 4, приходо-расходная касса № 5, вечерняя касса и касса по пересчету денежной наличности (ул. Красноармейская, 5А).
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