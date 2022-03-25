БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАВКИ ПО РАНЕЕ ОФОРМЛЕННЫМ ДЕПОЗИТАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ В БАНКЕ БЕЛВЭБ УВЕЛИЧИЛИСЬ

09:43 29.03.2022 ОАО «Банк БелВЭБ» с 29 марта 2022 года увеличило ставки по ранее оформленным депозитам в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, увеличена на 2,75% ставка по действующим срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) физических лиц «Универсальный безотзывный» с фиксированной процентной ставкой, «Сберегательный вкл@д», «Персональный», размещенным на срок 13 и 24 месяца по договорам, заключенным до 10 марта 2022 года включительно.