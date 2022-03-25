|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО РАНЕЕ ОФОРМЛЕННЫМ ДЕПОЗИТАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ В БАНКЕ БЕЛВЭБ УВЕЛИЧИЛИСЬ
09:43 29.03.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» с 29 марта 2022 года увеличило ставки по ранее оформленным депозитам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, увеличена на 2,75% ставка по действующим срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) физических лиц «Универсальный безотзывный» с фиксированной процентной ставкой, «Сберегательный вкл@д», «Персональный», размещенным на срок 13 и 24 месяца по договорам, заключенным до 10 марта 2022 года включительно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2022
Курсы в банках
на 29.03.2022
Конвертация в банках
на 29.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте