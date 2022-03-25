С 4 апреля 2022 года вступит в силу новая редакция Условий осуществления валютно-обменных операций в ОАО «Сбер Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отсутствует регламентация порядка проведения операций клиентов на торгах ОАО «БВФБ», а также отдельное описание порядка проведения нерезидентами валютно-обменных операций на внутреннем валютном рынке.

Предусмотрена возможность одностороннего расторжения банком договора на осуществление валютно-обменных операций в случае отзыва уполномоченным лицом клиента данного Сбер Банку согласия на обработку его персональных данных.

С новой редакцией Условий можно ознакомиться здесь.