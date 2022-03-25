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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСЛОВИЙ ПО ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ СБЕР БАНКА ВСТУПИТ В СИЛУ С 4 АПРЕЛЯ
18:00 28.03.2022
С 4 апреля 2022 года вступит в силу новая редакция Условий осуществления валютно-обменных операций в ОАО «Сбер Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отсутствует регламентация порядка проведения операций клиентов на торгах ОАО «БВФБ», а также отдельное описание порядка проведения нерезидентами валютно-обменных операций на внутреннем валютном рынке.
Предусмотрена возможность одностороннего расторжения банком договора на осуществление валютно-обменных операций в случае отзыва уполномоченным лицом клиента данного Сбер Банку согласия на обработку его персональных данных.
С новой редакцией Условий можно ознакомиться здесь.
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