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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИСЫ ФРАНСАБАНКА С 31 МАРТА ПРЕКРАЩАЮТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ
12:42 28.03.2022
С 31 марта 2022 года в связи с реорганизацией платежные карты клиентов, а также интернет-банк, мобильный банк, банкоматы и платежные терминалы Франсабанка перестанут функционировать.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по 22 апреля (в Центральном офисе по 25 апреля) можно снять наличные в кассах Франсабанка, с 4 мая — в отделении Альфа-Банка при помощи специалиста, а также через мобильное приложение Альфа-Банка.
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