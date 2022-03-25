С 31 марта 2022 года в связи с реорганизацией платежные карты клиентов, а также интернет-банк, мобильный банк, банкоматы и платежные терминалы Франсабанка перестанут функционировать.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по 22 апреля (в Центральном офисе по 25 апреля) можно снять наличные в кассах Франсабанка, с 4 мая — в отделении Альфа-Банка при помощи специалиста, а также через мобильное приложение Альфа-Банка.