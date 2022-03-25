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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НОВЫЕ РЕДАКЦИИ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРОВ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ БАНКА РЕШЕНИЕ ВСТУПАЮТ В СИЛУ С 28 МАРТА


11:36 28.03.2022

С 28 марта 2022 года в ЗАО «Банк Решение» вступают в силу новые редакции общих условий договора текущего (расчетного) банковского счета и общих условий договора текущего (расчетного) банковского счета, открываемого в рамках комплекса услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, пункт 4.4.2. изложен в новой редакции: «В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора, уведомив об этом банк. Счет закрывается в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения банком уведомления клиента».

Кроме того, клиент вправе направлять уведомление об отказе от исполнения договора только при наличии на счете денежных средств в сумме, менее (в зависимости от валюты счета) 50 (пятьдесят) долларов США/ 50 (пятьдесят) евро/ 5000 (пять тысяч) российских рублей/ 100 (сто) белорусских рублей, и/или отсутствии неисполненных денежных обязательств перед банком. Направленное клиентом уведомление при наличии любого из предусмотренных настоящим подпунктом обстоятельств банком не рассматривается, в связи с чем договор не расторгается и счет не закрывается. Банк вправе изменять указанные в настоящем подпункте предельные суммы путем размещения актуальных сумм на сайте банка.
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