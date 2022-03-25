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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА БАНК ПОЯСНИЛ СИТУАЦИЮ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
10:54 28.03.2022
ЗАО «Альфа-Банк» получило официальное уведомление от большинства своих брокеров (Великобритания, страны ЕС) о заморозке инвестиционных счетов доверительного управляющего в связи с санкционными ограничениями, введенными данными странами.
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это означает, что операции по инвестиционным счетам ДУ временно приостановлены. Покупка и продажа ценных бумаг невозможны. Пополнение и вывод средств клиентов также временно приостановлены: по полному доверительному управлению, Фонду банковского управления, доверительному управлению по приказу и доверительному управлению по согласованию.
Активы и денежные средства клиентов хранятся на выделенном счете отдельно от активов брокера. Доступ к активам будет возможен после снятия введенных ограничений.
Все корпоративные события по счетам будут проходить в обычном режиме.
Сохраняется возможность совершать операции на рынке США у одного из брокеров. При этом все пополнения и выводы средств в долларах США приостанавливаются.
По операциям в российских рублях в ближайшее время будет обеспечен полноценный доступ к Московской бирже (покупка и продажа). Пополнения и выводы средств в российских рублях производятся в стандартном режиме.
По операциям в долларах США и евро с 1 апреля 2022 года банк в 2 раза снижает размер базового вознаграждения по всем видам доверительного управления (полное, по приказу, по согласованию).
По операциям в российских рублях сохраняется текущий размер базового комиссионного вознаграждения.
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