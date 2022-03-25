Банк развития окажет дополнительную поддержку экспортерам и импортозамещению. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Беларуси.

Согласно информации, существенно увеличится финансирование малого и среднего бизнеса. Банк поддержит импортозамещающие и экспортоориентированные проекты.

Порядка 200 млн рублей будет выдано через банки-партнеры под очень выгодную для клиента ставку – не более 8% годовых.

Кроме того, расширится поддержка национальных экспортеров. В частности, будут доступны кредиты в общем объеме до 700 млн рублей. Ставка – 8% годовых (2/3 ставки рефинансирования Национального банка плюс страховые выплаты).

«Это уникальный для страны продукт, направленный на поддержку как частных, так и государственных экспортеров», - говорится в сообщении.