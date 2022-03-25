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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ ОБМЕННОГО ПУНКТА №1 В МИНСКЕ
17:34 25.03.2022
ЗАО «Цептер Банк» возобновляет работу обменного пункта №1 в Минске (ул. Тимирязева, 114. 1 этаж, «Хендэ АвтоГрад»).
Как сообщает пресс-служба банка, в обменном пункте доступны услуги валютно-обменных операций, платежи, прием выручки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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