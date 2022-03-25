БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ ОБМЕННОГО ПУНКТА №1 В МИНСКЕ

17:34 25.03.2022 ЗАО «Цептер Банк» возобновляет работу обменного пункта №1 в Минске (ул. Тимирязева, 114. 1 этаж, «Хендэ АвтоГрад»). Как сообщает пресс-служба банка, в обменном пункте доступны услуги валютно-обменных операций, платежи, прием выручки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.