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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ТАРИФЫ ЗА ОТЕДЛЬНЫЕ УСЛУГИ
16:58 25.03.2022
«Франсабанк» ОАО с 25 марта 2022 года изменило тарифы за отдельные услуги.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отменено невзимание комиссионных вознаграждений за брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, при осуществлении сделок с акциями «Франсабанк» ОАО; за выставление заявки по ценным бумагам в торговой системе ОАО «БВФБ» при осуществлении сделок с акциями «Франсабанк» ОАО.
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