БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ТАРИФЫ ЗА ОТЕДЛЬНЫЕ УСЛУГИ

16:58 25.03.2022 «Франсабанк» ОАО с 25 марта 2022 года изменило тарифы за отдельные услуги. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, отменено невзимание комиссионных вознаграждений за брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, при осуществлении сделок с акциями «Франсабанк» ОАО; за выставление заявки по ценным бумагам в торговой системе ОАО «БВФБ» при осуществлении сделок с акциями «Франсабанк» ОАО.