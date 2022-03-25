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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КОШЕЛЕК PAY ПЕРЕСТАЛ ПОДДЕРЖИВАТЬ ДОБАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК VISA
16:28 25.03.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует о том, что в платежном сервисе Кошелек Pay не поддерживается добавление и использование платежных карточек международной платежной системы Visa.
При этом совершение операций с использованием карточек Visa Беларусбанка в организациях торговли (сервиса) и устройствах дистанционного обслуживания банка работают в штатном режиме.
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