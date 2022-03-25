БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

КОШЕЛЕК PAY ПЕРЕСТАЛ ПОДДЕРЖИВАТЬ ДОБАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК VISA

16:28 25.03.2022 ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует о том, что в платежном сервисе Кошелек Pay не поддерживается добавление и использование платежных карточек международной платежной системы Visa. При этом совершение операций с использованием карточек Visa Беларусбанка в организациях торговли (сервиса) и устройствах дистанционного обслуживания банка работают в штатном режиме.