БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 28 МАРТА 2022 ГОДА

15:52 25.03.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 28 марта 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,1934 белорусского рубля, 1 евро – 3,5088 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3119 белорусского рубля, 100 гривен – 10,8159 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 5.0194 белорусского рубля.