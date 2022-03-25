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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЭКВАЙРИНГА И ДОГОВОРА ЭКВАЙРИНГА В ИНТЕРНЕТЕ
15:27 25.03.2022
ОАО «Белагропромбанк» утвердил изменения в общие условия договора эквайринга и договора эквайринга в интернете
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения вступили в силу 24 марта 2022 года.
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