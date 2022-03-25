БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЭКВАЙРИНГА И ДОГОВОРА ЭКВАЙРИНГА В ИНТЕРНЕТЕ

15:27 25.03.2022 ОАО «Белагропромбанк» утвердил изменения в общие условия договора эквайринга и договора эквайринга в интернете Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения вступили в силу 24 марта 2022 года.