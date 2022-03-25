ОАО «Банк развития Республики Беларусь» объявляет о проведении нового конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству (в том числе реконструкции, молочно-товарных ферм с оказанием государственной поддержки кредитополучателям).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, прошедшие отбор заявители могут претендовать на получение кредитов Банка развития и оказание государственной поддержки в виде бюджетных трансфертов на возмещение части понесенных затрат на реализацию проекта.

Размер кредита составляет не свыше 85% от суммы инвестиционных затрат с НДС по проекту, но не более 100% от стоимости капитальных затрат с НДС по проекту. Срок кредитования – не более 15 лет.

Годовая процентная ставка – на уровне ставки рефинансирования НБРБ.

При этом отсрочка погашения основного долга – не более 1 года после ввода МТФ в эксплуатацию.

Рассрочка по уплате процентов - в размере ½ ставки рефинансирования НБРБ на срок до выхода на проектные мощности, но не позднее 1 года после ввода МТФ в эксплуатацию.

Государственная поддержка будет оказываться в виде предоставления целевых бюджетных трансфертов в размере до 25% от стоимости капитальных затрат без НДС.

Начало подачи конкурсных предложений – 1 апреля 2022 года, окончание – 31 мая 2022 года.