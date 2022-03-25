|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ИНВЕСТПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
13:48 25.03.2022
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» объявляет о проведении нового конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству (в том числе реконструкции, молочно-товарных ферм с оказанием государственной поддержки кредитополучателям).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, прошедшие отбор заявители могут претендовать на получение кредитов Банка развития и оказание государственной поддержки в виде бюджетных трансфертов на возмещение части понесенных затрат на реализацию проекта.
Размер кредита составляет не свыше 85% от суммы инвестиционных затрат с НДС по проекту, но не более 100% от стоимости капитальных затрат с НДС по проекту. Срок кредитования – не более 15 лет.
Годовая процентная ставка – на уровне ставки рефинансирования НБРБ.
При этом отсрочка погашения основного долга – не более 1 года после ввода МТФ в эксплуатацию.
Рассрочка по уплате процентов - в размере ½ ставки рефинансирования НБРБ на срок до выхода на проектные мощности, но не позднее 1 года после ввода МТФ в эксплуатацию.
Государственная поддержка будет оказываться в виде предоставления целевых бюджетных трансфертов в размере до 25% от стоимости капитальных затрат без НДС.
Начало подачи конкурсных предложений – 1 апреля 2022 года, окончание – 31 мая 2022 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2022
Курсы в банках
на 25.03.2022
Конвертация в банках
на 25.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте