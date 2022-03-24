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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 1 АПРЕЛЯ В БАНКЕ БЕЛВЭБ ОТМЕНЯЮТ КОМИССИЮ ЗА ВЫПУСК ВИРТУАЛЬНЫХ КАРТОЧЕК
12:06 25.03.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 апреля 2022 года отменяет комиссию за выпуск виртуальных личных дебетовых банковских платежных карточек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также вносятся изменения в типовые шаблоны лимитов совершения операций по банковским платежным карточкам.
В частности, максимальное число виртуальных личных дебетовых банковских платежных карточек, держателем которых является одно физическое лицо, устанавливается в количестве 1 (одной) действующей либо заблокированной карточки в каждой валюте.
Данные изменения не затронут клиентов банка, у которых уже есть в наличии более одной виртуальной личной дебетовой банковской платежной карточки в любой из валют. Клиенты смогут использовать их до истечения срока действия.
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