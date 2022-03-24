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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПЕРВЫМ ПРЕДОСТАВИЛ СЕРВИС ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ ПО КАРТАМ «МИР»
11:39 25.03.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» стало первым банком-эквайером по предоставлению сервиса приема платежей в интернете по карточкам российской платежной системы «Мир» на территории Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь владельцы карточек платежной системы «Мир» смогут совершать покупки и оплачивать услуги в белорусских интернет-магазинах, подключенных к системе интернет-платежей Беларусбанка в сотрудничестве с компанией АССИСТ — партнером банка по оказанию услуг интернет-платежей.
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