Постановлением Совмина № 87 от 18 февраля 2022 года утвержден план финансирования ОАО «Банк развития Республики Беларусь» государственных программ и мероприятий в 2022 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, общий объем финансирования запланирован в размере 688,591 млн рублей.

Государственная финансовая поддержка в виде кредитов Банка развития запланирована в сумме 12,879 млн рублей для реализации в рамках государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы инвестиционных проектов ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» и государственного предприятия «Витебский бекон».

Банк развития направит 250,429 млн рублей для финансирования инвестиционных проектов в рамках государственных программ, в том числе государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы – 210,429 млн рублей, государственной программы «Транспортный комплекс» на 2021-2025 годы для УП «Дирекция по строительству минского метрополитена» – 40,0 млн рублей.

Финансирование мероприятий по приобретению имущества для передачи его в финансовую аренду (лизинг) в рамках указа от 02.04.2015 № 146 «О финансировании закупки современной техники и оборудования» запланировано в размере 310,5 млн рублей.

Финансирование в сумме 220 млн рублей будет осуществляться по следующим направлениям:

финансирование поставки техники и оборудования организациям агропромышленного комплекса и сельскохозяйственным организациям – 150 млн рублей,

пассажирского транспорта – 20 млн рублей,

государственным лесохозяйственным и природоохранным учреждениям, подчиненным Министерству лесного хозяйства и Управлению делами президента, деревообрабатывающим организациям, которым предоставлены в аренду участки лесного фонда для заготовки древесины, – 20 млн рублей,

на прочие цели – 30 млн рублей.

Дополнительно (сверх 220 млн рублей) на сумму не освоенных в 2021 году денежных средств (90,5 млн рублей) финансирование будет осуществляться по направлениям, предусмотренным постановлением Совета министров от 22 января 2021 г. № 32 «Об утверждении плана финансирования открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» государственных программ и мероприятий в 2021 году».

В рамках финансирования мероприятий по другим решениям Банк развития направит 114,783 млн рублей в эквиваленте. Денежные средства предусмотрены на финансирование инфраструктурных проектов по строительству объектов здравоохранения, реконструкции моста, строительству учебного корпуса Белорусского государственного медицинского университета на общую сумму 88,183 млн рублей в эквиваленте, а также инвестиционных проектов в рамках Программы социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области на период до 2025 года, разработанной во исполнение указа от 08.06.2015 № 235, в сумме 26,6 млн рублей.