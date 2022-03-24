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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ


17:58 24.03.2022

ЗАО «ВТБ (Беларусь)» повышает размер процентной ставки по отдельным безотзывным вкладам (депозитам) физических лиц в белорусских рублях на 2,75%.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повышение коснется договоров со сроками хранения от 395 дней до 3 лет, заключенных до 1 марта 2022 года, срок окончания которых наступает после 28 февраля 2023 года.

Увеличенная ставка по данным договорам применяется с 1 марта по 31 декабря 2022 года.

Кроме того, с 24 марта изменился размер ставок по вновь заключаемым безотзывным вкладам в российских рублях.

Сохраняя максимально конкурентный уровень процентных ставок, в соответствии с динамикой рыночных процентных ставок по депозитам физических лиц незначительно снижаются процентные ставки по безотзывным депозитам в российских рублях.

Размеры процентных ставок при оформлении вкладов в офисах банка на сроки размещения от 95 дней до 3 лет составят 23,80% годовых. Наиболее выгодное предложение от банка получат вкладчики при размещении онлайн-депозитов в российских рублях "ВТБ-Enter" на сроки 95 дней, 395 дней и 732 дня. Ставка по данным депозитам составит 23,90% годовых.
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