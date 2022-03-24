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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ ПРЕДЛАГАЮТ В БНБ-БАНКЕ


17:31 24.03.2022

Вкладчики ОАО «Белорусский народный банк» могут переоформить любой свой вклад на депозит N7+.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, преход на N7+ возможен только в отделении банка.

Безотзывные вклады можно переоформить только после срока их окончания. Отзывные вклады можно переоформить только в случае, если они фактически были открыты не менее 30 дней до момента переоформления.

Для вклада N20 появилась возможность открыть его и в российских рублях. Процентная ставка аналогична вкладам N20 в BYN: 20%. Вклад в RUB можно открыть на сумму от 50 000 до 2 000 000 российских рублей.

Один клиент может открыть только по одному вкладу N20 в каждой из валют.

Срочные отзывные и срочные безотзывные вклады в БНБ-Банке теперь можно оформить и на 32 дня. При этом вклады на 45 дней больше не открываются.
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