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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ ПРЕДЛАГАЮТ В БНБ-БАНКЕ
17:31 24.03.2022
Вкладчики ОАО «Белорусский народный банк» могут переоформить любой свой вклад на депозит N7+.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, преход на N7+ возможен только в отделении банка.
Безотзывные вклады можно переоформить только после срока их окончания. Отзывные вклады можно переоформить только в случае, если они фактически были открыты не менее 30 дней до момента переоформления.
Для вклада N20 появилась возможность открыть его и в российских рублях. Процентная ставка аналогична вкладам N20 в BYN: 20%. Вклад в RUB можно открыть на сумму от 50 000 до 2 000 000 российских рублей.
Один клиент может открыть только по одному вкладу N20 в каждой из валют.
Срочные отзывные и срочные безотзывные вклады в БНБ-Банке теперь можно оформить и на 32 дня. При этом вклады на 45 дней больше не открываются.
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