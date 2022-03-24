БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ИНВАЛЮТЕ

16:59 24.03.2022 ОАО «Белагропромбанк» с 24 марта 2022 года изменило размер процентных ставок по вкладам в инвалюте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров по срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) «Плюс к стабильности» в долларах США и евро сроком хранения 35 календарных дней ставка утверждена в размере 5,5% годовых.