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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ИНВАЛЮТЕ
16:59 24.03.2022
ОАО «Белагропромбанк» с 24 марта 2022 года изменило размер процентных ставок по вкладам в инвалюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров по срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) «Плюс к стабильности» в долларах США и евро сроком хранения 35 календарных дней ставка утверждена в размере 5,5% годовых.
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