ОАО «Сбер Банк» изменило условия проведения расчетов по торговому и интернет-эквайрингу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе-финучреждения, для организаций торговли (сервиса) у которых действуют договоры согласно условиям, заключенным до 31 августа 2021 года, изменены условия проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских платежных карточек в ОТС в ОАО «Сбер Банк» по торговому и интернет-эквайрингу с 1 апреля 2022 года.

Ознакомиться с изменениями можно на сайте банка.