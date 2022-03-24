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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ТОРГОВОМУ И ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГУ
16:39 24.03.2022
ОАО «Сбер Банк» изменило условия проведения расчетов по торговому и интернет-эквайрингу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе-финучреждения, для организаций торговли (сервиса) у которых действуют договоры согласно условиям, заключенным до 31 августа 2021 года, изменены условия проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских платежных карточек в ОТС в ОАО «Сбер Банк» по торговому и интернет-эквайрингу с 1 апреля 2022 года.
Ознакомиться с изменениями можно на сайте банка.
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