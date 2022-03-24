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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РЕШЕНИЕ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ПО ПРОДУКТУ «ПРОФИТ»
15:57 24.03.2022
ЗАО «Банк Решение» внесло изменения в условия по продукту «Профит».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, уменьшен размер среднедневных остатков по «Профиту», при условии сохранения которых плата за обслуживание взиматься не будет. Изменения коснутся только счетов, открытых в иностранной валюте.
Обслуживание будет бесплатным при условии сохранения на счете среднедневных остатков в месяц в следующем размере: Visa Classic — 500 BYN / 100 USD / 100 EUR; Visa Gold — 1 500 BYN / 100 USD / 100 EUR; Visa Platinum — 2 500 BYN / 100 USD / 100 EUR.
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