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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ


11:53 24.03.2022

ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменения в Перечень вознаграждений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 24 марта изменен размер вознаграждения за перевод в интернет-банке «Альфа-Клик» на счета в АO «Альфа-Банк» (Россия) с 1,5% (минимум 2 BYN) до 1%.

С 1 апреля в условиях обслуживания по пакетам решений Alfa Smart определено количество выпусков карточек в течение одного года, включенных в единое вознаграждение за обслуживание в рамках пакета решений.

Кроме того, изменены размеры вознаграждений за перевыпуск основной/дополнительной карточки до истечения ее срока действия и срок для перевыпуска карточки в связи с истечением ее срока действия (осуществляется в течение 40 календарных дней до и 40 календарных дней после истечения срока действия карточки).
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