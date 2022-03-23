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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ОТМЕНЯЕТ НЕКОТОРЫЕ КОМИССИИ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕКУЩИЕ СЧЕТА ФИЗЛИЦ
10:45 24.03.2022
Банк БелВЭБ с 25 марта 2022 года отменяет некоторые комиссии за зачисление денежных средств на текущие счета физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, отменяются следующие комиссии за зачисление денежных средств на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц, поступивших по банковскому переводу: в иностранной валюте; в белорусских рублях посредством АИС «Расчет», при сумме зачисления более 30 тыс. рублей (от суммы превышения за календарный месяц по всем счетам в совокупности).
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