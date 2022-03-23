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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ СНИЖАЕТ НОРМАТИВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ С 1 АПРЕЛЯ
09:42 24.03.2022
Правление Национального банка Беларуси приняло решение о снижении с 1 апреля 2022 г. норматива отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте с 17% до 16%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, принятое решение направлено на обеспечение устойчивого функционирования банков с учетом продолжающегося негативного влияния внешних факторов.
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