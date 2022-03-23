БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ СНИЖАЕТ НОРМАТИВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ С 1 АПРЕЛЯ

09:42 24.03.2022 Правление Национального банка Беларуси приняло решение о снижении с 1 апреля 2022 г. норматива отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте с 17% до 16%. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, принятое решение направлено на обеспечение устойчивого функционирования банков с учетом продолжающегося негативного влияния внешних факторов.