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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ЕВРО И ДОЛЛАРАХ В ДУ И ФБУ
17:53 23.03.2022
Альфа-Банк временно приостанавливает прием денежных средств в евро и долларах в ДУ и ФБУ.
«На фоне приостановки возможности торговли на некоторых биржах Альфа-Банк принял решение временно приостановить прием денежных средств в доверительное управление (ДУ) и фонд банковского управления (ФБУ)», - говорится в сообщении финучреждения.
Решение касается как открытия новых счетов, так и пополнения действующих трастовых счетов в долларах и евро.
Открытие и пополнение трастовых счетов в российских рублях происходит в обычном режиме.
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