БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ЕВРО И ДОЛЛАРАХ В ДУ И ФБУ

17:53 23.03.2022 Альфа-Банк временно приостанавливает прием денежных средств в евро и долларах в ДУ и ФБУ. «На фоне приостановки возможности торговли на некоторых биржах Альфа-Банк принял решение временно приостановить прием денежных средств в доверительное управление (ДУ) и фонд банковского управления (ФБУ)», - говорится в сообщении финучреждения. Решение касается как открытия новых счетов, так и пополнения действующих трастовых счетов в долларах и евро. Открытие и пополнение трастовых счетов в российских рублях происходит в обычном режиме.