ОАО «Белинвестбанк» с 23 марта 2022 года временно приостанавливает эмиссию некоторых корпоративных карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, приостанавливается выпуск банковских платежных карточек Visa Business, Visa Platinum Business, Masterсard Business в белорусских рублях, долларах США, евро, российских рублях.

Кроме того, по этим карточкам приостанавливаются следующие операции: выдача наличных денежных средств в иностранной валюте в банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств внутри Республики Беларусь; выполнение переводов в белорусских рублях и иностранной валюте на банковские платежные карточки, эмитированные ОАО «Белинвестбанк», банками – резидентами Республики Беларусь и банками – нерезидентами.

При этом наличную иностранную валюту на оплату расходов, связанных с поездками за границу (командировочные расходы), можно получить в кассе банка. Основанием станет заявление на выдачу наличной иностранной валюты с текущего расчетного счета с предоставлением подтверждающих документов в размере, не превышающем размеры возмещения расходов, установленные законодательством.

Для получения денежных средств в иностранной валюте, которые ранее были зачислены на корпоративную карточку, необходимо осуществить возврат денежных средств на текущий расчетный счет. Их снятие будет осуществляться на основании заявления на получение наличной иностранной валюты с предоставлением документов, подтверждающих наличие оснований для получения наличной иностранной валюты.