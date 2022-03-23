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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ЭМИССИЮ НЕКОТОРЫХ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТОЧЕК


16:56 23.03.2022

ОАО «Белинвестбанк» с 23 марта 2022 года временно приостанавливает эмиссию некоторых корпоративных карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, приостанавливается выпуск банковских платежных карточек Visa Business, Visa Platinum Business, Masterсard Business в белорусских рублях, долларах США, евро, российских рублях.

Кроме того, по этим карточкам приостанавливаются следующие операции: выдача наличных денежных средств в иностранной валюте в банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств внутри Республики Беларусь; выполнение переводов в белорусских рублях и иностранной валюте на банковские платежные карточки, эмитированные ОАО «Белинвестбанк», банками – резидентами Республики Беларусь и банками – нерезидентами.

При этом наличную иностранную валюту на оплату расходов, связанных с поездками за границу (командировочные расходы), можно получить в кассе банка. Основанием станет заявление на выдачу наличной иностранной валюты с текущего расчетного счета с предоставлением подтверждающих документов в размере, не превышающем размеры возмещения расходов, установленные законодательством.

Для получения денежных средств в иностранной валюте, которые ранее были зачислены на корпоративную карточку, необходимо осуществить возврат денежных средств на текущий расчетный счет. Их снятие будет осуществляться на основании заявления на получение наличной иностранной валюты с предоставлением документов, подтверждающих наличие оснований для получения наличной иностранной валюты.
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