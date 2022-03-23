ЗАО «Цептер Банк» с 23 марта 2022 года изменило процентные ставки по ряду вкладов в долларах и евро для физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер Лояльный 130 дней» на 130 дней ставка в USD составит 7,2% годовых (USD) и 7,0% годовых (EUR).

По вкладу «Цептер Аккорд» на 35 дней ставка в USD составит 5,0% годовых (USD) и 3,0% годовых (EUR).

По вкладу «Цептер Гармония» на 95 дней ставка в USD составит 7,0% годовых (USD) и 6,0% годовых (EUR).

По онлайн-вкладу «Цептер Smart Стандарт» на 35 дней ставка в USD составит 5,0% годовых (USD) и 3,0% годовых (EUR).

По онлайн-вкладу «Цептер Smart Комфорт» на 95 дней ставка в USD составит 7,0% годовых (USD).