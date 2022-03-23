|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:12 23.03.2022
ЗАО «Цептер Банк» с 23 марта 2022 года изменило процентные ставки по ряду вкладов в долларах и евро для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер Лояльный 130 дней» на 130 дней ставка в USD составит 7,2% годовых (USD) и 7,0% годовых (EUR).
По вкладу «Цептер Аккорд» на 35 дней ставка в USD составит 5,0% годовых (USD) и 3,0% годовых (EUR).
По вкладу «Цептер Гармония» на 95 дней ставка в USD составит 7,0% годовых (USD) и 6,0% годовых (EUR).
По онлайн-вкладу «Цептер Smart Стандарт» на 35 дней ставка в USD составит 5,0% годовых (USD) и 3,0% годовых (EUR).
По онлайн-вкладу «Цептер Smart Комфорт» на 95 дней ставка в USD составит 7,0% годовых (USD).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2022
Курсы в банках
на 23.03.2022
Конвертация в банках
на 23.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте