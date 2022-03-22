Из магазина приложений App Store 22 марта 2022 года удалено приложение UP Банка БелВЭБ (из магазина приложений Google Play – 1 марта 2022 года).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк БелВЭБ», на текущий момент мобильное приложение UP доступно для скачивания только в магазине приложений Huawei AppGallery.

Технические специалисты банка подготовили альтернативные способы установки приложения на устройства с операционной системой Android.

Первый способ - скачать UP в магазине приложений HUAWEI AppGallery.

Второй – скачать APK-файл на главной странице сайта www.belveb24.by после входа в личный кабинет.

При этом крайне рекомендуется переходить на сайт belveb24.by исключительно через сайт банка, используя кнопку в правом верхнем углу «Банк онлайн».

В настоящее время специалисты банка работают над поиском вариантов скачивания приложения пользователями iOS.

Банк обращает внимание на то, что установленные ранее приложения продолжают свою работу. В связи с этим клиентам рекомендуется не удалять их.