МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ UP БАНКА БЕЛВЭБ МОЖНО СКАЧАТЬ ТОЛЬКО В HUAWEI APPGALLERY

14:36 23.03.2022 Из магазина приложений App Store 22 марта 2022 года удалено приложение UP Банка БелВЭБ (из магазина приложений Google Play – 1 марта 2022 года). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк БелВЭБ», на текущий момент мобильное приложение UP доступно для скачивания только в магазине приложений Huawei AppGallery. Технические специалисты банка подготовили альтернативные способы установки приложения на устройства с операционной системой Android. Первый способ - скачать UP в магазине приложений HUAWEI AppGallery. Второй – скачать APK-файл на главной странице сайта www.belveb24.by после входа в личный кабинет. При этом крайне рекомендуется переходить на сайт belveb24.by исключительно через сайт банка, используя кнопку в правом верхнем углу «Банк онлайн». В настоящее время специалисты банка работают над поиском вариантов скачивания приложения пользователями iOS. Банк обращает внимание на то, что установленные ранее приложения продолжают свою работу. В связи с этим клиентам рекомендуется не удалять их.