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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПАКЕТ УСЛУГ «ПОЛНОЕ ОБНУЛЕНИЕ» РРБ-БАНКА ВСТУПЯТ В СИЛУ 28 МАРТА
12:58 23.03.2022
С 28 марта 2022 года вступят в силу изменения в пакет услуг «Полное обнуление» для клиентов ЗАО «РРБ-Банк», подключенных к пакету.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, из пакета услуг исключены операции по переводам в долларах США и евро, за исключением переводов с покупкой/конверсией иностранной валюты, за пределы Беларуси.
Операции по переводам в долларах США и евро с покупкой/конверсией иностранной валюты за пределы Беларуси и на территории республики, а также все переводы в российских рублях осуществляются банком без комиссии.
«Указанные изменения связаны с изменением ценовой политики по переводам в долларах США и евро со стороны иностранных банков-корреспондентов, а также с необходимостью расширения сети банков-корреспондентов для обеспечения своевременного проведения платежей в иностранных валютах», - пояснили в банке.
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