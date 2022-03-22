С 28 марта 2022 года вступят в силу изменения в пакет услуг «Полное обнуление» для клиентов ЗАО «РРБ-Банк», подключенных к пакету.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, из пакета услуг исключены операции по переводам в долларах США и евро, за исключением переводов с покупкой/конверсией иностранной валюты, за пределы Беларуси.

Операции по переводам в долларах США и евро с покупкой/конверсией иностранной валюты за пределы Беларуси и на территории республики, а также все переводы в российских рублях осуществляются банком без комиссии.

«Указанные изменения связаны с изменением ценовой политики по переводам в долларах США и евро со стороны иностранных банков-корреспондентов, а также с необходимостью расширения сети банков-корреспондентов для обеспечения своевременного проведения платежей в иностранных валютах», - пояснили в банке.