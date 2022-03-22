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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПОВЫСИЛИСЬ СТАВКИ ПО РЯДУ БЕЗОТЗЫВНЫХ ВКЛАДОВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ В БНБ-БАНКЕ
11:57 23.03.2022
ОАО «Белорусский народный банк» увеличило процентные ставки для безотзывных вкладов в белорусских рублях сроком свыше одного года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, такое нововведение принято для всех безотзывных вкладов в BYN сроком от 1 года, которые были открыты до 1 марта 2022 года.
Вне зависимости от первоначальных условий по таким вкладам ставка теперь составит 20% годовых. Пересчет начисляемых процентов не затронет суммы, которые находились на вкладах до 1 марта 2022 года.
При этом вкладчикам не нужно обращаться в отделение банка: новая ставка автоматически применится к депозиту вкладчика.
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