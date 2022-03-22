ОАО «Белорусский народный банк» увеличило процентные ставки для безотзывных вкладов в белорусских рублях сроком свыше одного года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, такое нововведение принято для всех безотзывных вкладов в BYN сроком от 1 года, которые были открыты до 1 марта 2022 года.

Вне зависимости от первоначальных условий по таким вкладам ставка теперь составит 20% годовых. Пересчет начисляемых процентов не затронет суммы, которые находились на вкладах до 1 марта 2022 года.

При этом вкладчикам не нужно обращаться в отделение банка: новая ставка автоматически применится к депозиту вкладчика.