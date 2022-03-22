БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВОЗОБНОВИЛАСЬ РАБОТА ДВУХ ПУНКТОВ ОБМЕН ВАЛЮТЫ ФРАНСАБАНКА В ГОМЕЛЕ

10:56 23.03.2022 Возобновилась работа двух пунктов обмена валют (ПОВ) «Франсабанк» ОАО в Гомеле. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вновь заработал ПОВ № 25 (ул. Героев Подпольщиков, д. 18) и ПОВ № 26 (ул. Федюнинского, д. 19. Магазин «Стройка»).