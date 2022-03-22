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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВОЗОБНОВИЛАСЬ РАБОТА ДВУХ ПУНКТОВ ОБМЕН ВАЛЮТЫ ФРАНСАБАНКА В ГОМЕЛЕ
10:56 23.03.2022
Возобновилась работа двух пунктов обмена валют (ПОВ) «Франсабанк» ОАО в Гомеле.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вновь заработал ПОВ № 25 (ул. Героев Подпольщиков, д. 18) и ПОВ № 26 (ул. Федюнинского, д. 19. Магазин «Стройка»).
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