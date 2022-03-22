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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ БЕЗНАЛИЧНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ ВКЛАДОВ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО
09:53 23.03.2022
ОАО «Белинвестбанк» с 25 марта 2022 года приостанавливает прием дополнительных денежных средств, поступающих в безналичном порядке, в срочные банковские вклады физических лиц в долларах США и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в то же время клиенты Белинвестбанка по-прежнему могут пополнять свои вклады в любом офисе банка наличными денежными средствами.
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