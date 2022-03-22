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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ БАНКА БЕЛВЭБ РАССМОТРЯТ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ СОБРАНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
17:57 22.03.2022
7 апреля 2022 года в заочной форме состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ».
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрание вынесен вопрос об изменении Устава ОАО «Банк БелВЭБ».
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