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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В МТБАНКЕ ДЕЙСТВУЕТ НОВЫЙ ПОРЯДОК ЗАКАЗА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
17:11 22.03.2022
В ЗАО «МТБанк» с 21 марта 2022 года действует новый порядок заказа инвалюты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, максимальная сумма заказа одним клиентом в течение календарного месяца ограничивается 15 000 USD и 10 000 EUR.
В течение календарного месяца можно заказать в отделении банка всю сумму полностью либо частями в пределах указанного лимита.
Все заявки на получение наличной иностранной валюты, оформленные до 21 марта 2022, будут исполнены в полном объеме без применения упомянутых временных ограничений.
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