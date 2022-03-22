БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В МТБАНКЕ ДЕЙСТВУЕТ НОВЫЙ ПОРЯДОК ЗАКАЗА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

17:11 22.03.2022 В ЗАО «МТБанк» с 21 марта 2022 года действует новый порядок заказа инвалюты. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, максимальная сумма заказа одним клиентом в течение календарного месяца ограничивается 15 000 USD и 10 000 EUR. В течение календарного месяца можно заказать в отделении банка всю сумму полностью либо частями в пределах указанного лимита. Все заявки на получение наличной иностранной валюты, оформленные до 21 марта 2022, будут исполнены в полном объеме без применения упомянутых временных ограничений.