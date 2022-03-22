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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АБСОЛЮТБАНКА ПРОЙДЕТ 30 МАРТА
15:49 22.03.2022
30 марта 2022 года состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров ЗАО «АБСОЛЮТБАНК».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на повестку вынесено 14 вопросов.
В частности, планируется рассмотреть заключение по результатам проведенной ревизии ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» за 2021 год и утвердить годовой отчет правления банка за 2021 год.
Кроме того, на собрании пойдет речь о распределении прибыли за 2021 год.
Помимо этого, планируется утвердить ряд изменений в локальные документы банка.
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