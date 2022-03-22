30 марта 2022 года состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров ЗАО «АБСОЛЮТБАНК».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на повестку вынесено 14 вопросов.

В частности, планируется рассмотреть заключение по результатам проведенной ревизии ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» за 2021 год и утвердить годовой отчет правления банка за 2021 год.

Кроме того, на собрании пойдет речь о распределении прибыли за 2021 год.

Помимо этого, планируется утвердить ряд изменений в локальные документы банка.