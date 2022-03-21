БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОРБАНК УВЕЛИЧИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

10:53 22.03.2022 «Приорбанк» ОАО с 21 марта 2022 года увеличил ставки по ранее оформленным депозитам в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, действующие процентные ставки по договорам «Пять звезд: Скала (безотзывный)» и «Выше.net (безотзывный)» в белорусских рублях сроком размещения свыше года, заключенным либо перезаключенным до 16 марта 2022 года, повысились на 2,75% годовых до момента окончания срока действия договора.