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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК УВЕЛИЧИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
10:53 22.03.2022
«Приорбанк» ОАО с 21 марта 2022 года увеличил ставки по ранее оформленным депозитам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, действующие процентные ставки по договорам «Пять звезд: Скала (безотзывный)» и «Выше.net (безотзывный)» в белорусских рублях сроком размещения свыше года, заключенным либо перезаключенным до 16 марта 2022 года, повысились на 2,75% годовых до момента окончания срока действия договора.
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