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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
09:50 22.03.2022
ОАО «Белгазпромбанк» снижает ставки по кредитам на недвижимость.
«в целях поддержания клиентов, которые воспользовались кредитами банка для строительства или приобретения жилья, размера процентной ставки на период с 1 марта 2022 года по 30 июня 2022 года включительно до уровня процентных ставок, действующих по состоянию на 28 февраля 2022 года», - говорится в сообщении финучреждения.
В нем уточняется, что данное решение действует по кредитным договорам, условиями которых предусмотрена привязка процентной ставки по кредиту к ставке рефинансирования Национального банка Беларуси.
Таким образом при расчете размера процентов за пользование кредитом в период с 1 марта по 30 июня 2022 г. (включительно) будет применяться ставка рефинансирования в размере 9,25%.
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