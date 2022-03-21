ОАО «Белгазпромбанк» снижает ставки по кредитам на недвижимость.

«в целях поддержания клиентов, которые воспользовались кредитами банка для строительства или приобретения жилья, размера процентной ставки на период с 1 марта 2022 года по 30 июня 2022 года включительно до уровня процентных ставок, действующих по состоянию на 28 февраля 2022 года», - говорится в сообщении финучреждения.

В нем уточняется, что данное решение действует по кредитным договорам, условиями которых предусмотрена привязка процентной ставки по кредиту к ставке рефинансирования Национального банка Беларуси.

Таким образом при расчете размера процентов за пользование кредитом в период с 1 марта по 30 июня 2022 г. (включительно) будет применяться ставка рефинансирования в размере 9,25%.