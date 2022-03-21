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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ОТМЕНЯЕТ ПЛАТУ ЗА ПАКЕТЫ УСЛУГ «ВСЕ»
17:35 21.03.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 апреля 2022 года отменяет абонентскую плату по пакетам услуг «Все просто», «Все оптимально», «Все премиально» и «Все по максимуму».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в рамках пакетов услуг линейки «ВСЕ» также изменяется стоимость услуги «SMS-оповещение», которая составит 2 рубля ежемесячно для карточек, включенных в пакеты услуг «Все оптимально», «Все премиально» и «Все по максимуму».
Снятие наличных денег без комиссии остается только в банкоматах и кассах банка, банкоматах банках-партнеров* и ОАО «Альфа-Банк», а также в отделениях РУП «Белпочта». В иных банках комиссия составит 2% от выданной суммы (мин. 7 рублей) для карточек Visa Infinite и Visa Platinum, 2,5% от выданной суммы (мин. 7 рублей) для карточки Visa Gold) и 3% от выданной суммы (мин. 7 рублей) для карточки Visa Classic.
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