ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 апреля 2022 года отменяет абонентскую плату по пакетам услуг «Все просто», «Все оптимально», «Все премиально» и «Все по максимуму».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в рамках пакетов услуг линейки «ВСЕ» также изменяется стоимость услуги «SMS-оповещение», которая составит 2 рубля ежемесячно для карточек, включенных в пакеты услуг «Все оптимально», «Все премиально» и «Все по максимуму».

Снятие наличных денег без комиссии остается только в банкоматах и кассах банка, банкоматах банках-партнеров* и ОАО «Альфа-Банк», а также в отделениях РУП «Белпочта». В иных банках комиссия составит 2% от выданной суммы (мин. 7 рублей) для карточек Visa Infinite и Visa Platinum, 2,5% от выданной суммы (мин. 7 рублей) для карточки Visa Gold) и 3% от выданной суммы (мин. 7 рублей) для карточки Visa Classic.